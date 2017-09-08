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Як підскочать ціни на бензин у вересні
Українцям варто бути готовими до змін цін на бензин і дизпаливо восени
За прогнозами аналітиків, гривня у вересні втратить свої позиції, які закріпила влітку, а слідом за курсом, поміняються і ціни на заправках.
Ціни на паливо залежать від двох чинників: ціни на зовнішньому ринку, оскільки Україна імпортозалежна і курсу гривні, говорить експерт нафтового ринку Леонід Косьянчук.
“Імпорт має таку особливість: купуємо за валюту – продаємо за гривні, потім знову купуємо валюту. Якщо гривня падає, то операторам може не вистачити прибутку, щоб закупити таку ж кількість палива. Тому ціни виростають. На зовнішньому ринку коливання завжди є. До вчора був підйом, вчора – знову барель подешевшав. Всі ці коливання згладжуються – ринок може і не відреагувати. А ось до курсу валют ціни дуже чутливі”, – коментує експерт.
До кінця вересня ціни на автогаз можуть впасти до 11-12 гривень за літр, прогнозує заступник директора НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев. Вже зараз він дешевшає на 5-7% в тиждень. Ціни опустяться до прогнозованого рівня, якщо до кінця місяця гривня не обвалиться, говорить він.
Протилежна ситуація на ринку бензину і дизпалива. Аналітик прогнозує, що дизпаливо подорожчає приблизно на 70 копійок, бензин – на 1,5 гривні. До цього призведе можливе падіння національної валюти і зростання цін на світовому ринку. За словами Геннадія Рябцев, це може статися, оскільки країна купує 80% енергоресурсів. Тому курс валют буде визначати вартість палива на кінець вересня. Якщо гривня не буде падати – вартість може залишитися стабільною.
Зазначимо, 6 вересня, відбувалося закрите засідання за участю найбільших трейдерів, ГФС, Міненерговугілля і експертів. “Учасники ринку озвучили прогноз за ціною автогазу 14,5 грн / літр. Це те, з чим ми будемо в вересні і до чого зараз прагне ціна на заправках”, – розповів журналіст Олександр Сіренко.
Нагадаємо, що нещодавно Президент України Петро Порошенко розповів, як влада буде реагувати на подорожчання цін на зріджений газ.
Як раніше писала Politeka, стало відомо, хто насправді винен у радикальному зростанні цін на скраплений газв Україні. Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що основним винуватцем божевільного подорожчання автогазу стала компанія Proton Energy Group.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».
Теги: Украина, Донбасс, цена, бензин, повышение
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