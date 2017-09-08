"Это удар в спину": Венгрия жестко раскритиковала новый закон Украины об образовании

08.09.2017 07:10

Глава МИД Венгрии считает, что Украина лишила венгров права учиться на родном языке в школах и университетах и оставила им эту возможность в детских садах и начальных классах.



Правительство Венгрии выразило решительный протест против нового закона «Об образовании», принятого Верховной Радой во вторник. Об этом идет речь в заявлении главы МИД страны на правительственном портале Венгрии.

«Украина ударила Венгрию в спину, внеся поправки в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства», - сказал министр иностранных дел и торговли Петер Сиджарто венгерскому информационному агентству MTI из Таллинна, где он находится на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС. Министр Сиджарто отметил, что, по его мнению, одной из наиболее важных тем в повестке дня встречи министров были поправки в закон Украины об образовании, который был принят в новой редакции на этой неделе.

«Мы считаем постыдным, что изменения (в закон - УНИАН) сильно нарушают права венгерского меньшинства, и постыдно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским союзом, приняла решение, которое полностью противоречит европейским ценностям. Недопустимо, что Украина лишила венгров права учиться на родном языке в школах и университетах и оставила им возможность сделать это в детских садах и начальных классах», - сказал министр иностранных дел Венгрии. По его словам, этот закон ставит под угрозу деятельность большинства школ Закарпатья.

«Решение Украины не только нарушает интересы 150-тысячного венгерского меньшинства, но и для Украины игнорирование международных обязательств также противоречит европейским ценностям. Соответственно, венгерское правительство будет активизироваться на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу», - добавил Сиджарто. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что это решение было особенно недружелюбно по отношению к Венгрии, учитывая тот факт, что в последние месяцы Будапешт несколько раз разъяснял украинской администрации, что поправка является сильным нарушением венгерских интересов, но Киев все равно ее принял. «Это было сделано, несмотря на то, что в последние годы Венгрия предоставила Украине несколько форм помощи, которые имели принципиальное значение в процессе европейской интеграции, а также для беопасности и социальной ситуации в Украине», - сказал он.

«Мы были самыми громкими сторонниками безвизового режима для граждан Украины, мы первыми ратифицировали соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, мы транспортируем природный газ в Украину через Венгрию, мы предоставили Украине 600 миллионов форинтов в гуманитарной помощи и обеспечили свободный отдых в Венгрии для 2600 украинских детей в течение последних трех лет. Соответственно, решение о политике в области образования Украины можно рассматривать только как удар в спину Венгрии и венгерскому народа», - подытожил Сиджарто.

Ранее озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании уже выразила Румыния. Как сообщал УНИАН, в принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства.

Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком. Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа.

Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком. Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Законом определено, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программы, могут выкладываться одна или несколько дисциплин двумя и более языках - государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.



Источник: УНИАН