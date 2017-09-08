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Минфин запускает выпуск новых евробондов
Министерство финансов Украины сообщило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг.
В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019 и часть еврооблигаций-2020, сообщили в пресс-службе Ирландской фондовой биржи в четверг, 7 сентября, передает ЗН.
Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд долларов за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
По данным министерства, стоимость находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,822 миллиарда долларов, а еврооблигаций-2020 – 1,78 миллиарда.
За евробонды со сроком погашения до 2019 и 2020 года в Минфине готовы заплатить соответственно 106% и 106,75% их номинальной стоимости.
Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по Гринвичу.
Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в день завершения оферты или днем позже.
Финальный расчет с инвесторами Минфин планирует завершить до 27 сентября.
В пресс-релизе указано, что оферта является частью политики Министерства финансов Украины по управлению государственным долгом. Она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, финансы, Минфин
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