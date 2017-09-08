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"Ощадбанк" предупредил своих клиентов о проблемах
08.09.2017 09:16
Государственный Ощадбанк уведомил своих клиентов о том, что в системе Ощад24/7 будут недоступны ряд услуг.
Так, с 8 сентября 23:00 до 14:00 9 сентября клиенты не смогут проводить операции по кредитным, депозитным и текущим счетам, передает ubr.ua.
Такое сообщение банк распространил среди своих клиентов в СМС рассылке.
При этом причины временного отключения сервисов не указываются.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ощадбанк, проблемы
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