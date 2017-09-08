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Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко

08.09.2017 16:20
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Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко

Валерий Дымов, известный политолог, прокомментировал возможное возвращение Саакашвили в Украину, подчеркнув, что история с лишением гражданства ударит по рейтингу Петра Порошенкопередает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело. 

По словам Дымова, в украинском обществе наблюдается недоверие к власти, и в ее числе и сам президент, поэтому шаг Порошенко (лишение гражданства Михаила Саакашвили) приведет к еще большей делегитимизации украинского главы. «Если лишение гражданства – это его воля, то люди понимают, что это признак политического давления. Он сам его приглашал, сам предоставлял гражданство. Воспринимается, что гражданство – это какой-то проездной талон. Все это идет не на пользу рейтингам президента»», - уверен политолог.

Дымов подчеркнул, что Саакашвили воспользуется недоверием к Петру Порошенко, и среди украинских политиков нет ни одного человека, который смог бы посоревноваться с этим грузином в том, что касается политических манипуляций – Саакашвили умеет уничтожать своих конкурентов с помощью яркой риторики. 



Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Саакашвили
 
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