- Переполох в Раде: Вице-спикер заявила о незаконности применения ВСУ на Донбассе16:33
- Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко16:20
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс15:55
- РФ хоче нас загнати в глухий кут: Кучма про план Путіна щодо миротворців15:46
- Минфин запускает выпуск новых евробондов14:20
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
- Заявление для тех, кто мечтает о президенте Саакашвили13:30
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини13:15
- Пограничный контроль: модемы, одежда и кофе не доехали в ОРДО12:58
- В Харьковской области военные обстреляли самолет, который пролетал над частью12:46
Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко
Валерий Дымов, известный политолог, прокомментировал возможное возвращение Саакашвили в Украину, подчеркнув, что история с лишением гражданства ударит по рейтингу Петра Порошенко, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
По словам Дымова, в украинском обществе наблюдается недоверие к власти, и в ее числе и сам президент, поэтому шаг Порошенко (лишение гражданства Михаила Саакашвили) приведет к еще большей делегитимизации украинского главы. «Если лишение гражданства – это его воля, то люди понимают, что это признак политического давления. Он сам его приглашал, сам предоставлял гражданство. Воспринимается, что гражданство – это какой-то проездной талон. Все это идет не на пользу рейтингам президента»», - уверен политолог.
Дымов подчеркнул, что Саакашвили воспользуется недоверием к Петру Порошенко, и среди украинских политиков нет ни одного человека, который смог бы посоревноваться с этим грузином в том, что касается политических манипуляций – Саакашвили умеет уничтожать своих конкурентов с помощью яркой риторики.
Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Саакашвили
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Политолог оценил телефонный разговор Трампа и Порошенко
- Миссия Порошенко – договориться с Мэй, как сотрудничать Украине и Великобритании после Brexit
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат
- «Сухолучье» Януковича: под суд пойдет теща финансиста Порошенко
- «Большая семерка»: Порошенко поставил условие
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини13:15
- Пограничный контроль: модемы, одежда и кофе не доехали в ОРДО12:58
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»09:30
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- Переполох в Раде: Вице-спикер заявила о незаконности применения ВСУ на Донбассе16:33
- Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко16:20
- Над Землею нависла смертельна загроза: може статися вибух16:11
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс15:55
- Несколько стран Южной и Северной Америки может накрыть огромное цунами15:49
- РФ хоче нас загнати в глухий кут: Кучма про план Путіна щодо миротворців15:46
- Минфин запускает выпуск новых евробондов14:20
- Китай заявил о невероятном "космическом плане"14:10
- В Испании быстро разобрались с каталонским «референдумом»13:58
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- Захворіли грипом: коли кликати лікаря?09:49
- Які вазони варто викинути із спальні?09:02
- 10 причин смеяться чаще08:38
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- Правда ли, что от сутулости страдают внутренние органы07:33
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО