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РФ хоче нас загнати в глухий кут: Кучма про план Путіна щодо миротворців
На переконання другого президента України Леоніда Кучми, який нині представляє українські інтереси у Тристоронній контактній групі, присутність миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі є неприйнятною, про що інформує replyua.net.
Зокрема, під час сьогоднішнього брифінгу у Дніпрі політик заявив, що запропонований сценарій глави Кремля «абсолютно не влаштовує» Україну. «Росія хоче загнати в такий кут цю ситуацію, що потім не буде можливості знайти з нього вихід», - сказав він.
Леонід Кучма переконаний, що введення миротворців повинно відбуватися на всю українську територію. Водночас політик переконаний, що миротворці повинні неодмінно перебувати на державному кордоні. Більше того, представник України в ТКГ здивувався через ідею щодо залучення миротворців до охорони спостерігачів СММ ОБСЄ. Він впевнений, що за таких умов миротворці будуть охороняти миротворців.
Як відомо, глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва дасть згоду на миротворців лише на лінії розмежування, але не кордоні з Росією, і винятково для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ.
Теги: Россия, Донбасс, Кучма, миротворцы
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