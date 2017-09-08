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Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі

08.09.2017 19:45
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Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі

Двоє постраждалих в результаті сьогоднішньої стрілянини в Києві є громадянами Киргизії

Як повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Постраждалих із численними травмами доставили до столичної 17-ї лікарні, їм надається допомога.

“У них численні вогнепальні поранення кінцівок, у одного поранення в живіт. Будемо сподіватися, що їхньому життю нічого не загрожує. Машину, яку обстріляли, це” Ягуар “. Porsche постраждав, коли злочинці на своєму автомобілі намагалися сховатися і зачепили його на перехресті, він безпосередньої участі в стрілянині не приймав”, – розповів начальник поліції.

Також Крищенко додав, що службовий собака знайшов сумку з додатковими патронами. Всього в “Ягуар” було випущено приблизно 10-15 куль. Відкрито кримінальну справу за ст. 115 “замах на вбивство двох і більше осіб”.

Нагадаємо, як раніше повідомляли очевидці, конфлікт стався між двома авто польської реєстрації.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на 112



Теги: Донбасс, Киев, стрельба
 
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