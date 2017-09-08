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Тимошенко спешит на помощь Саакашвили в Польшу
Лидер украинской оппозиции, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выехала в Польшу, чтобы лично проводить Михеила Саакашвили в Украину. Главный претендент на президентскую должность в Украине, Юлия Тимошенко заявила, что «будет поддерживать его там, где он будет». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный израильский эксперт Соломон Манн.
По его словам, в свое время Саакашвили сделал не одно критическое выступление против Тимошенко, говоря, что она воровка, хотя это он сказал практически о каждом из украинских лидеров, что у нее полно «скелетов в шкафу», что она «любит себя больше чем Украину», что между нею и Порошенко «нет никакой разницы» и так далее. Саакашвили также неоднократно обвинял именно Тимошенко в том, что Украина так и не провела долгожданных реформ после Оранжевой революции и Майдана.
Как пишет Соломон Манн, несмотря на всю критику, которой Саакашвили изрядно «облил» Тимошенко, уже в декабре прошлого года тональность его высказываний поменялась, и он стал сравнивать Тимошенко то с Хилари Клинтон, то с Маргаретт Тэтчер, говоря, что она не виновата, а скелеты в шкафу – это, мол, последствия долгого пребывания в политике и это неизбежно. «Удивительно ли, что для Тимошенко Саакашвили настоящий подарок, ибо он как иностранец не может стать президентом Украины?», – подытожил эксперт.
Теги: политика, Донбасс, Польша, Саакашвили, Тимошенко
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