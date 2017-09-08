У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс

08.09.2017 10:33

Кремль утверждает, что размещение миротворческого контингента является возможным какой-либо точке соприкосновения сторон конфликта и после того, как на это будет дано соответствующее согласие. Как передает replyua.net, такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы украинского государства Петра Порошенко о введении на Донбасс миротворческого контингента.

Вместе с тем, Песков повторил уже привычную фразу о том, что «Россия – это не сторона конфликта на Донбассе».

«Любых миротворцев можно размещать в районах соприкосновения конфликтующих сторон, если эти стороны дадут на это соответствующее согласие. Как вам известно, российская сторона не является конфликтующей стороной в конфликте на Донбассе, поэтому вопрос введения миротворце в первую очередь нужно обсуждать украинским властям и руководству «ДНР» и «ЛНР». Это условие является первым и решительным для размещения миротворцев», - заявил Песков.

Напомним, что 5 сентября глава Кремля Владимир Путин дал поручение главе МИД РФ внести в Совбез ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, однако со своими предложениями.