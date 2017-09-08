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Украина, Грузия и Молдова вместе будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»
Украина, Грузия и Молдова договорились совместно готовиться к саммиту "Восточного партнерства". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Состоялась трехсторонняя встреча министров Украины, Грузии и Молдовы. Договорились готовиться совместно к саммиту" Восточного партнерства"", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 сентября находится с рабочим визитом в Эстонской Республике - стране, которая до конца 2017 года году председательствует в Совете ЕС.
Визит состоится по приглашению главы внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер принять участие в рабочем обеде министров иностранных дел государств-членов ЕС и государств-участников программы "Восточное партнерство".
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Грузия, Молдова
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