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Украина, Грузия и Молдова вместе будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»

08.09.2017 18:11
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Украина, Грузия и Молдова вместе будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»

Украина, Грузия и Молдова договорились совместно готовиться к саммиту "Восточного партнерства". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter, передает УНН.

"Состоялась трехсторонняя встреча министров Украины, Грузии и Молдовы. Договорились готовиться совместно к саммиту" Восточного партнерства"", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 сентября находится с рабочим визитом в Эстонской Республике - стране, которая до конца 2017 года году председательствует в Совете ЕС.

Визит состоится по приглашению главы внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер принять участие в рабочем обеде министров иностранных дел государств-членов ЕС и государств-участников программы "Восточное партнерство".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Грузия, Молдова
 
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