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Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы

08.09.2017 21:15
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Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы

Клыха поместили в колонию в Верхнеуральске

Незаконно осужденного в России Станислава Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорске в тюрьму в Верхнеуральске. Об этом сообщила сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак.

"Его вернули в колонию в Верхнеуральске. Вчера его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания и т.п. – Томак) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", – заявила Томак.

Ранее бывший член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур заявила, что незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха перевели из тюрьмы в больницу в Челябинской области, однако точное его местонахождение неизвестно.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, психиатрическая лечебница, Кремль
 
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