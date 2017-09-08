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Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы
Клыха поместили в колонию в Верхнеуральске
Незаконно осужденного в России Станислава Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорске в тюрьму в Верхнеуральске. Об этом сообщила сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак.
"Его вернули в колонию в Верхнеуральске. Вчера его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания и т.п. – Томак) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", – заявила Томак.
Ранее бывший член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур заявила, что незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха перевели из тюрьмы в больницу в Челябинской области, однако точное его местонахождение неизвестно.
Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.
Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.
Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, психиатрическая лечебница, Кремль
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