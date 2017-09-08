В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс

08.09.2017 15:55

Вариант Расмуссена и Вершбоу отличается от предложения российской стороны

Бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен и экс-заместитель главы Альянса Александр Вершбоу предлагают ввести миротворческую миссию ООН на Донбасс в три этапа. Об этом "Укринформу" сообщили в аналитическом центре Rasmussen Global.

По их мнению, Совет Безопасности ЕС также должен быть привлечен к вопросу с миротворцами.

"Большие друзья Украины Андерс Фог Расмуссен и Александр Вершбоу призывают Совет Безопасности ООН утвердить миротворческие и стабилизационные силы, которые имели бы доверие, с целью восстановления суверенитета Украины. Вопрос о миротворческих силах ООН в настоящее время реально находится на стадии обсуждения. Совет Безопасности ЕС должен четко быть привлечен к этим предложениям", – призывают Расмуссен и Вершбоу.

Они озвучили вариант, как ввести миротворцев в Украину. По словам европейцев, сначала нужно поставить миссию ООН на линии разграничения. На втором этапе контингент углубляется в неконтролируемые Киевом территории. И третья фаза позволяет охватить миротворцам всю территорию конфликта, вплоть до их размещения на украино-российской границе.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе, и назвал ряд условий, которые уже резко раскритиковали в Украине.

Как заявлял постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.

Источник: http://www.segodnya.ua