Заявление для тех, кто мечтает о президенте Саакашвили

08.09.2017 13:30

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал в эфире грузинской телекомпании Рустави 2, как будет происходить его возвращение в Украину, запланированное на 10 сентября, передает Интерфакс.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что легально вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт Краковец, пишет Корреспондент.

"Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не хочу эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии", − заявил Саакашвили.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он сценарий ареста на границе и экстрадицию в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел, политик заявил, что, несмотря на укрепление границы с Польшей колючими заграждениями и бронетранспортерами, он перейдет украино-польскую границу, так как имеет это право.

"Мое задержание на границе не такая простая тема. Единственное, что могут сделать нынешние украинские власти − это похитить меня и переправить в Грузию, но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит", − подчеркнул Саакашвили.

При этом он отметил, что не боится длительного процесса экстрадиции в Грузию и не претендует на пост президента Украины.

Источник: http://from-ua.com