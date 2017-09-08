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Заявление для тех, кто мечтает о президенте Саакашвили
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал в эфире грузинской телекомпании Рустави 2, как будет происходить его возвращение в Украину, запланированное на 10 сентября, передает Интерфакс.
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что легально вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт Краковец, пишет Корреспондент.
"Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не хочу эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии", − заявил Саакашвили.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли он сценарий ареста на границе и экстрадицию в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел, политик заявил, что, несмотря на укрепление границы с Польшей колючими заграждениями и бронетранспортерами, он перейдет украино-польскую границу, так как имеет это право.
"Мое задержание на границе не такая простая тема. Единственное, что могут сделать нынешние украинские власти − это похитить меня и переправить в Грузию, но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит", − подчеркнул Саакашвили.
При этом он отметил, что не боится длительного процесса экстрадиции в Грузию и не претендует на пост президента Украины.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, президент, Грузия, Польша, Саакашвили
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