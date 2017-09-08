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Золото Януковича: швейцарці порахували вартість активів президента-втікача

08.09.2017 07:55
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Проте жодна із справ Швейцарської прокуратури стосовно цього золота не спрямоване проти Януковича

Федеральна прокуратура Швейцарії конфіскувала велику кількість золота в рамках кримінальної справи, відкритої в 2016 році.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит журналістів.

Відзначається, що федеральна прокуратура Швейцарії продовжує проводити кілька кримінальних розслідувань за підозрою у відмиванні грошей після зміни влади в Україні. Жодна з цих справ не спрямоване проти екс-президента України Віктора Януковича.

Ці виробництва були викликані підозрою у відмиванні грошей, які швейцарська прокуратура отримала в середині березня 2014 року. В рамках цих проваджень щодо відмивання грошових коштів зараз заблоковані активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків (104, 9 мільйона доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що швейцарська прокуратура знайома з інформацією про вивезене Януковичем золото з України, проте розголошувати її не має наміру через таємниці слідства.

Пізніше влада Швейцарії повідомляли, що не мають наміру повертати Україні вивезене екс-президентом України Віктором Януковичем золото без доказів.

Джерело: https://politeka.net с ссылкой на “ТСН



Теги: Донбасс, золото, актив, Янукович
 
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