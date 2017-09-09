Что ждет украинцев осенью: рекордно дорогое отопление, абонплата на газ и новые нормативы

09.09.2017 11:55

Украинцы уже через несколько месяцев получат первые платежки за отопление. Грядущий сезон может оказаться рекордно дорогим для субсидиантов: сократили продолжительность сезона и нормативы, на которые начисляется "скидка". Кроме того, согласно меморандуму с МВФ, уже в ближайшее время НКРЭКУ должна ввести абонентскую плату на газ. Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет украинцев в отопительном сезоне 2017/2018.

Субсидиантам придется платить больше

Уже в октябре украинцам придут первые платежки за отопление. Этот отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим в первую очередь для субсидиантов. Так, еще несколько месяцев назад Кабинет министров принял решение сократить отопительный сезон для украинцев, которые сами отапливают свои дома и квартиры. Если раньше субсидия покрывала расходы для таких семей с первого октября по 30 апреля, этот отопительный сезон стартует для них только 15 октября и закончится 15 апреля. Если включить отопление раньше или закончить отопительный сезон позже, за "лишний" месяц придется платить без субсидии.

Кроме того, сократились и нормы потребления, на которые начисляется "коммунальная скидка". К примеру, раньше субсидия покрывала 5,5 кубов газа на отопление одного квадратного метра, сейчас – всего пять кубов. Норматив потребления электроэнергии сократился с 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление), а на центральное отопление - с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление).

Сокращение нормативов приведет к тому, что государство будет меньше тратить на субсидии, уверен экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский. "Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", – поясняет эксперт.

В то же время координатор жилищных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко уверена: социальные нормативы слишком высокие и их необходимо снижать. Так, украинцы без субсидии в прошлом отопительном сезоне использовали в два раза меньше газа для обогрева жилья, отмечает эксперт. Такая ситуация поясняется тем, что многие субсидианты тратили ровно столько газа, сколько покрывала субсидия, и не задумывались об экономии.

"Получателям субсидий нужно научиться экономить и думать о энергоэффективных мероприятиях в своем доме. Если это многоквартирные дома, то собираться с соседями, создавать ОСМД, брать "Теплый кредит" (для субсидиантив государство покрывает 70 процентов от тела кредита). Конечно, хорошо действуют и поощрения. Например, монетизация остатка сэкономленной субсидии (в этом году эта сумма символическая – до 700 грн)", – поясняет Татьяна Бойко.

Что будет с тарифами

Как заявляют в Минсоцполитики: основное подорожание коммунальных услуг уже позади. Так, в марте этого года прошел последний этап повышения стоимости электроэнергии, а в октябре прошлого года, когда Кабмин повысит тариф на газ до 6,879 гривни за кубометр, премьер Владимир Гройсман заявил, что это последнее повышение в истории государства. "Мы рассмотрим важное решение для нас и для государства – вопрос установления единой цены на газ. Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства", – сказал премьер.

Правда, повышать стоимость газа рано или поздно придется, уверены эксперты. Так, действующий тариф привязан к курсу гривни и стоимости импортного топлива. Если в прошлом году газ для Украины стоил примерно 185 долларов, в бюджете этого года заложена цена на газ – 245 долларов за тысячу кубометров. К слову, согласно постановлению Кабмина №90 от 21 февраля, тариф на газ должны пересматривать первого апреля и первого октября каждого года. При пересмотре тарифа будут учитывать среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ, а также тарифы на транспортировку, распределение и наценку "Нафтогаза". Если окажется, что тариф, сформированный по импортному паритету, выше действующего не менее, чем на 10%, цены на газ пересмотрят.

Напомним, тарифы на электроэнергию, воду и отопление определяет Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (КРЭКУ), а стоимость голубого топлива определяет правительство. При этом от цены на газ зависят себестоимости горячей воды и отопления. Так, если Кабмин поднимет единый тариф на газ, то НКРЭКУ следом повысит стоимость горячей воды и отопления.

Стоимость холодной воды в первую очередь зависит от цен на электроэнергию, объемов потребления и стоимости рабочей силы. Растут минимальные зарплаты – приходится пересматривать себестоимость воды. К примеру, если украинец потратил на холодную воду 100 гривен, в среднем 38,2 гривни уйдет на зарплаты сотрудникам местного "водоканала", 27,4 гривни потратят на свет (насосы работают на электроэнергии), 21,2 гривни – на банковские услуги, проверку счетчиков, 70 копеек – на погашение процентов по кредитам, 4,5 гривни – на ремонт, 6,5 гривни – на амортизацию и 1,5 гривни на налоги и сборы.

На газ обещают ввести абонплату

Украинская власть в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство разделить тариф на газ. Если решение примут, украинцам будут приходить две платежки – одна за газ как товара, вторая – за распределение и транспортировку голубого топлива (так называемая абонплата). Такое решение соответствует европейским директивам и предусмотрено принятым законом "О рынке газа". Четвертого августа члены Нацкомиссии по вопросам госругулирования в сфрех энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) собрались для того, чтобы одобрить проект изменения методики расчета "абонплаты".

"Комиссия определяет только 13% в структуре цены на газ – расходы на транспортировку и распределение", – поясняет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Сейчас украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 6,87 гривни. Чиновники предлагают разделить тариф – за каждый использованный кубометр платить шесть гривен + независимо от объемов потребления фиксированную сумму ("абонплату"). При этом Вовк отмечает: в постановлении слово "абонплата" ни разу не упоминается, нововведение называют "платой за транспортировку и распределение".

Введение оплаты за мощность ("абонплаты") – вопрос решенный законом. Сейчас чиновники обсуждают, как ее считать. Если по действующей методике, которую планировали внедрить еще в апреле этого года и которая до сих пор остается единственной утвержденной, все зависит от максимальной мощности счетчика, в новом постановлении предлагают более выгодные для потребителя условия.

Около 70% украинских семей используют газ только для приготовления еды.Газовая плита потребляет в среднем 1,2 кубометра в час. А пропускная способность счетчика G1,6 – 2,5 кубометра. Счетчика с мощность меньше не бывает. То есть украинец по старой методике мог использовать мощность в 1,2 кубометра, а платить как за мощность в 2,5 куба.

В новой методике предлагают для всех, у кого из газовых приборов есть только плита, считать по мощности не 2,5 кубометра, а 1,2 куба. Для примера, по старой методике со счетчиком G1,6 и газовой плитой пришлось бы в столице платить "абонплату" в 29,3 гривни, по новой еще неутвержденной методике – 11,48 гривни. Так, семья, которая тратит пять кубометров газа в месяц, сейчас платит 34,3 гривни, а по новой методике будет платить – 41,48 гривни (30 гривен за газ и 11,48 гривни "абонплаты").

А вот для тех украинцев, которые используют газ для отопления, "абонплата" выгодна. К примеру, владельцам счетчика G4 будут считать мощность в 4 кубометра в час. В Киеве с таким счетчиком "абонплата" составит 38,2 гривни (без НДС). Так, сейчас семья в столице, которая сжигает зимой 100 кубометров газа в месяц, должна платить 687 гривен, а после введения "абонплаты" – 638,2 гривни.