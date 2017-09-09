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Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
С началом осени курс доллара в обменных пунктах пошел вверх. МинПром решил выяснить, какие факторы влияют на снижение курса национальной валюты и на какой отметке стоит ожидать его стабилизации.
Экономист Виктор Скаршевский называет три причины наблюдающегося снижения курса гривны. Во-первых, это сезонный фактор. "Повышение деловой активности увеличивает спрос на валюту. Импортеры начинают более активно закупать товар. Скоро начало отопительного сезона и необходима закупка импортных энергоносителей, в том числе для сбора урожая", – считает эксперт.
Кроме того, снижение курса национальной валюты обусловлено психологической и спекулятивной составляющими. "Граждане, видя начало повышения курса доллара, начинают его активнее скупать, опасаясь дальнейшего повышения. Это создает дефицит валюты на наличном рынке и еще больше толкает курс вверх. Экспортеры же придерживают валютную валютную выручку в ожидании еще большего роста курса доллара", – отмечает он.
По мнению В.Скаршевского, на стабилизацию курса нацвалюты сегодня влияют более высокие мировые цены на сырьевые товары (металл, руда, зерно) по сравнению с прошлым годом. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре в Украину заходит больше валютной выручки, чем в прошлом году.
В то же время поведение Национального банка, по словам В.Скаршевского, может влиять как на усиление, так и на ослабление курса гривны. "Скорее на ослабление, потому что у Нацбанка есть обязательства перед МВФ по увеличению золотовалютных резервов, поэтому НБУ не будет расходовать много валюты на удержание курса гривны", – полагает эксперт.
На ослабление курса в будущем будут влиять сезонные факторы, приводящие к росту спроса на валюту – возобновление деловой активности, отопительный сезон, сбор урожая. "Также в ослаблении гривны активно поучаствует и правительство, когда в декабре расходы бюджета превысят среднемесячные в 2,5-3 раза, как в предыдущие 3 года", – добавил экономист.
В.Скаршевский прогнозирует, что к концу года в случае сохранения благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры курс может составить 27-28 грн./долл. "Кстати, правительство заинтересовано в девальвации гривны, так это увеличивает доходную часть бюджета (40% доходов госбюджета зависит от обменного курса – ввозная пошлина, НДС на импорт, акцизы на импорт и т.п.)", – отметил он.
"Если же на мировом сырьевом рынке начнется ухудшение, и на это наложатся сезонные и внутренние негативные факторы, то курс к концу года и в первой половине января может достичь и 30 грн./долл.", – считает экономист.
В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что нынешнее подорожание доллара вызвано двумя факторами. "Первый фактор – это остановка обмена валюты через Приват24. Украинцам пришлось снимать наличную гривну, менять ее в обменниках и потом валюту вносить на счет. На этом и нажились обменники которые сразу увидели спрос на валюту. Второй, более важный фактор – сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров. Как правило, импортеры спешат купить товары, чтобы успеть продать до конца года. В результате это будет постоянно толкать гривну к девальвации", – считает он.
А.Охрименко выразил уверенность, что в ближайшем будущем многое будет зависеть от политики Национального банка. "Если НБУ будет вовремя выходить с валютными интервенциями и удовлетворять спрос на валюту со стороны импортеров, все будет хорошо и девальвация будет незначительной. Но если НБУ самоустранится, это стимулирует девальвацию", – уверен он.
Фактором, который будет сдерживать снижение курса гривны, эксперт называет приток валюты от гастарбайтеров. "Сейчас валюта поступает в Украину и частично меняется на гривну. Это существенно сдерживает снижение курса гривны", – отмечает он.
По прогнозу А.Охрименко, на конец года курс доллара в Украине вырастет до 27-27,5 грн./долл.
Старший аналитик ГК "FOREX CLUB" Андрей Шевчишин отмечает, что давление на гривну будут оказывать возобновление деловой активности и наращивание объемов закупки энергоресурсов. "На фоне этого на рынке может развиться самоподдерживающийся спрос, который будет втягивать в покупки новых участников. Повлиять на курс также могут крупные расходы на госзакупки или налоговые возмещения", – говорит эксперт.
"Сегодня мы сохраняем базовый прогноз курса на уровне 27,3-28,5 грн./долл. Главные предпосылки – негативный внешнеторговый баланс, высокая долговая нагрузка на 2018 год (согласно данным НБУ более 11 млрд долл. по внешним обязательствам государства и госкомпаний) и необходимость накопления валютного ресурса для этих выплат, замедление экономики, инфляционное давление и тенденции на сырьевых рынках", ж прогнозирует он.
Эксперт обратил внимание, что сегодня ценовые тенденции по ключевым украинским экспортным направлениям являются смешанными. В частности, стоимость пшеницы упала на 6,4%, кукурузы – на 6,1%, тогда как стоимость подсолнечного масла повысилась на 2,7%. На рынках металлов преобладает позитивная динамика.
По оценкам А.Шевчишина, оптимистический прогноз курса гривны к концу года – 24,5-26 грн./долл. – возможен в случае притока инвестиций в страну, позитивных ожиданий запуска рынка земли в 2018 году, благоприятных ценовых тенденций на мировых сырьевых рынках.
Эксперт отмечает, что негативно на гривне может отразиться падение цен на мировых сырьевых рынках, что усилит девальвационные тренды.
Источник: МинПром
Теги: Донбасс, доллар, гривня, эксперт
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