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На Донбассе Кремль уже использовал весь возможный арсенал, поэтому нового вторжения в Украину не будет
Угроза российского президента Владимира Путина о расширении зоны военного конфликта в случае, если США предоставят Украине летальное оборонительное оружие, не имеет ничего общего с реальностью. Кремль уже использовал на Донбассе весь возможный арсенал, и это - главная причина, по которой не стоит ждать открытого и большого вторжения войск РФ в Украину или захвата новых территорий сепаратистами. Такое мнение высказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
- То, что говорят в Кремле, никак не вяжется с их собственной позицией. То они говорят, что не имеют никакого отношения к боевым действиям на Донбассе, а тут уже начинают рассказывать, что будет на Донбассе, если Украина получит военную помощь США. Непонятна связь вообще. Россия пугает тем, что если Украина получает оружие от США, то Кремль может использовать какие-то другие образцы вооружений. Так на сегодня, собственно, весь спектр вооружения сухопутных войск, кроме ракетных вооружений, РФ уже и так использует, включая новейшие образцы, попадающие на вооружение российской армии. Мне непонятно, чем пугает Путин в этом контексте.
Не думаю, что Путин пойдет на сценарий открытого расположения войск в других направлениях. Если бы он это мог сделать, например, в Харьковской области или в любом другом направлении, он бы это сделал. Такие попытки были весной 2014 года. Но тогда сценарий "русской весны" сработал только на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я не думаю, что сейчас Путин сможет свободно заводить своих "зеленых человечков" и устраивать подобные сценарии в других областях на Востоке или Юге Украины. Тем более, что в плане обороноспособности Украина образца сентября 2017 года и образца апреля 2014 года - это две разные страны. И мы уже не будем сейчас просто за этим наблюдать, не имея возможности нейтрализовать такие действия.
Сепаратистские движения также невозможны. С весны 2014 года Путин пытался использовать все, что мог. Вспомним Одессу. И сейчас есть проявления в других областях, та же Херсонская область. Но, опять же, сейчас наши спецслужбы работают на опережение, и я не думаю, что теперь есть какие-то шансы реализовать деятельность сепаратистских движений, чтобы они вдруг взяли какие-то территории под контроль. Путин использовал весь арсенал, который мог использовать за три с половиной года.
Я думаю, что Путин пытается напугать международное сообщество тем, что поставки американского оружия могут способствовать эскалации конфликта на Донбассе, а не урегулированию. Это апелляция Путина к тому, что якобы в Украине внутренний конфликт. Других толкований этих слов я не вижу.
Заявления Путина могли работать в 2014 или 2015 году, когда многие в Европе и США не понимали, что речь идет о российской агрессии. А сейчас все его аргументы уже настолько присыпаны пылью, что я не знаю, кто вообще на них поведется.
Источник sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, Кремль, арсенал
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