Порошенко обіцяє лікувати селян по інтернету

09.09.2017 18:30

Під час візиту на Вінниччину Президент України висловив сподівання, що за тиждень Рада проголосує за медичну реформу та повідомив, що окремо буде розроблено та впроваджено спеціальний проект про розвиток сільської медицини.

За його словами, впроваджуватиметься телемедицина, налагоджується широкополосний Інтернет-зв'язок для того, щоб лікар на відстані міг визначити, що робити з пацієнтом, передає АП.

«Також є пріоритетом підвищення матеріального забезпечення українського лікаря, бо я хочу все зробити для того, щоб відновити такий самий конкурс до медичних навчальних закладів, який був коли я познайомився з Мариною», - сказав Петро Порошенко.

При тому Президент запевнив, що не на словах, а на ділі знає, що таке праця медиків, адже його дружина також лікар за фахом.

«Що таке праця лікаря, праця медичного працівника я знаю дуже добре. Якщо ти не маєш до цього хисту, якщо ти не народжений рятувати життя – це буде каторга. Але якщо ти справжній лікар чи медичний працівник – ти робиш диво. І я хочу подякувати кожному з вас за те, що кожен день ви робите диво – рятуєте життя людей», - виголосив гарант.

Источник: vgolos.com.ua