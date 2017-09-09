Сенатором американского штата стала украинка

09.09.2017 12:45

Американка украинского происхождения Виктория Спартц станет сенатором американского штата Индиана.

Спартц сменит на должности 72-летнего сенатора Люка Кенли, который уходит на пенсию. Она будет занимать эту должность до 2020 года.

Спартц поблагодарила избирателей за доверие и предоставленные возможности.

«Сильные и умные американцы сделали меня сильной американской женщиной. Наше время принимать свободу и передавать его другим поколениям» — сказала она.

Американка украинского происхождения победила шестерых других кандидатов, включая Дэном Шмидтом, который ранее работал с бывшим губернатором Майком пенсий, а также Меган Уайлз, президента совета города Ноблсвиль, чью кандидатуру поддержал Кенли.

Виктория Спартц является представителем партии Республиканцев по округу Гамильтон. Она переехала в США из Украины 17 лет назад.

Источник: realist.online