Турка, избившего девушку за шорты, арестовали на три года

09.09.2017 22:10

Инцидент произошел еще в 2016 году.

Стамбульский суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы Абдуллу Чакироглу, который в общественном автобусе избил незнакомую девушку за ношение шортов. Об этом сообщает Hurriyet.

Так, инцидент произошел 12 сентября 2016 года в Стамбуле. Чакироглу избил медсестру Айшюгель Терзи за якобы "неподобающий" вид.

Терзи подала жалобу на Чакироглу, и он был арестован полицией.

Суд сначала постановил освободить его, но после общественного возмущения по поводу его освобождения он был снова арестован и отправился на скамью подсудимых для первого слушания, которое состоялось 26 октября 2016 года в Стамбульском суде. Затем суд отложил судебное разбирательство.

В заключительной речи Чакироглу заявил: "Я не собирался это говорить, так как это позорно, но ее нижнее белье можно было увидеть, пока она сидела. Я хотел бы знать, где наше государство проводит черту. Это Турция, и это исламская страна. Меня спровоцировали. Кроме того, я не принимал лекарства, которые имели бы влияние", – сказал он.

Источник: korrespondent.net