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В течение 2017 года воины Нацгвардии получат более 450 квартир, - Порошенко

09.09.2017 16:30
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В течение 2017 года воины Нацгвардии получат более 450 квартир, - Порошенко

В течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии Украины получат более 450 квартир.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Винницкой области во время посещения военной части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"На ваших глазах улучшается материально-техническое обеспечение... Сейчас современная техника, хорошее и качественное вооружение, новое вещевое, пищевое, медицинское обеспечение", - сказал Президент, добавив, что только в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии Украины получат более 450 квартир.

Кроме этого, по его словам, военные на первой линии в зоне АТО получат 10 тыс. грн доплаты. 



Теги: Донбасс, квартиры, воины, Порошенко
 
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