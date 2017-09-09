Последние новости раздела
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”09:30
- Пашинин заявил, что "приказа умереть" у него не было 09:10
- Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство07:34
- Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов22:10
- Завтра у Києві відбудеться перший після Майдану корпоратив Roshen21:46
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы21:15
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями21:00
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка19:58
- Вибух у центрі Києва: стало відомо ім’я загиблого19:50
В Украине ускорился рост цен
09.09.2017 10:10
Инфляция в августе ускорилась до 16,2% в годовом выражении. Тогда как за июль показатель составлял 15,9%, по данным Государственной службы статистики Украины.
При этом в январе-августе потребительские цены в Украине выросли на 14,4%. В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 40,4%, сливочное масло – 30%, молоко – 28,9%, мясо – 28,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем в августе больше всего выросли цены на яйца – 18% и мясо - 2,9%, при этом снизились цены на овощи - на 21,5%, фрукты - 5,7%, одежду и обувь - 2,4%.
Ранее премьер Владимир Гройсман пообещал снижение цен на мясо и автомобильный газ. Напомним, Национальный банк прогнозировал ускорение роста цен осенью до уровня, превышающего прогноз НБУ.
Источник: minprom.ua
Теги: Украина, Донбасс, статистика, цены
Читайте также:
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”09:30
- Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство07:34
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
- Викрадення українського журналіста: вдалося вивідати важливу інформацію16:53
- КАК ЖИТЕЛИ ДОНБАССА БОЕПРИПАСЫ ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТЫ ПЕРЕВОЗЯТ16:43
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
- В Украине ускорился рост цен10:10
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”09:30
- Пашинин заявил, что "приказа умереть" у него не было 09:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой08:30
- В Антарктиде ученые обнаружили сенсационную находку08:10
- Реформа образования, повышение "минималки" и ураганы в США: итоги недели в цифрах и событиях07:49
- Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство07:34
- Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются22:49
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой08:30
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
- Как не заразиться гриппом: шесть важных правил от опытного вирусолога17:45
- Почему появляются синяки на теле без причины17:12
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- Захворіли грипом: коли кликати лікаря?09:49
- Які вазони варто викинути із спальні?09:02
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек