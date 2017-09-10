Борьба с коррупцией по-украински: пора проверять проверяющих

10.09.2017 08:22

Вслед за международными организациями, которые констатировали провал борьбы с коррупцией в Украине после Евромайдана, аудитом антикоррупционной политики всерьёз озаботился и президент Порошенко.

Выступая в четверг с ежегодным посланием в парламенте, он попросил правительство «заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года».

Собственно, в этом направлении уже начала работать компания Ernst&Young, входящая в «Большую четвёрку» ведущих аудиторских компаний мира. Результаты своего исследования ситуации в сфере борьбы с коррупцией в 41 стране Европы, Ближнего Востока, в Индии и Африке, эта авторитетная структура обнародовала не так давно - в апреле этого года.

Проведя анализ реального положения вещей (а не антикоррупционного пиара и деклараций о намерений) Ernst&Young выяснила: ситуация в нашей стране после победы Евромайдана существенно ухудшилась. Если до появления специализированных структур по искоренению коррупции Украина в рейтинге распространенности этого явления была на седьмом месте, то после их создания заняла отнюдь не престижное первое место. В ходе исследования 9 из 10 опрошенных (88%) респондентов - менеджеров компаний в Украине заявили, что коррупция широко распространена в бизнес-среде нашей страны.

«Результаты решительных реформ украинской власти: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции», - так «Зеркало недели» зафиксировало, куда привела бурная антикоррупционная активность «новорожденных» НАБУ, САП и НАпК с 2015 года.

Так что основания для того, чтобы бить в набат, у власти очень серьёзные. Тем более, что аудиторы из Ernst&Young не одиноки в своей констатации того, что Украина за последние годы по распространению коррупции вырвалась «впереди Европы всей». Как следует из результатов исследования международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, наша страна оказалась самым коррумпированным государством в Европе и Центральной Азии. Кроме того, в Transparency International подчеркнули, что в практической деятельности (снова таки не в сфере общих рассуждений на антикоррупционные темы) Украина наименее активна в преодолении проблемы коррупции.

Поэтому в результате в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно определяет Transparency International, Украина оказалась среди аутсайдеров, заняв вместе с Россией 131 место. При том, что Грузия, на которую часто равняются отечественные политики, заняла 44 место.

Ещё раз нужно подчеркнуть: и Ernst&Young, и Transparency International изучали совершенно предметные показатели распространения коррупции. На эти результаты не оказал влияния (ни со знаком «+», ни со знаком «-») тот факт, что наша страна заняла первое место в Европе по количеству специализированных антикоррупционных «контор». Ибо у нас целых шесть (!) таких структур, специально созданных для победы над коррупцией во главе с многочисленным НАБУ. И руководители двух из этих органов - Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артём Сытник и Назар Холодницкий - категорически настаивают на крайней необходимости седьмого. Специализированного антикоррупционного суда. При том, что в успешно борющейся с коррупцией Грузии (см. тот же выше упомянутый Индекс восприятия коррупции) антикоррупционный орган всего один.

Также аудиторы из Ernst&Young не принимали во внимание соотношение цена-качество работы отечественных антикоррупционных структур. Возможно, этот аспект они (или из коллеги из других авторитетных аудиторских фирм) исследуют в анонсированном президентом Порошенко новом исследовании. Поскольку это тоже важный показатель для оценки эффективности работы новых антикоррупционных органов.

К примеру, на работу одного только НАБУ в бюджете на этот год выделено 773,6 миллионов гривен (на 58% больше, чем в 2016-ом). И оказывается, что одно дело, лишь направленное НАБУ в суд, стоит украинцам больше 10 миллионов гривен. Эта сумма получится, если разделить выделенные в бюджете-2016 почти 500 миллионов гривен на 44 переданных ведомством дел в суды. При том, что за прошлый год этот флагман антикоррупции вернул в госбюджет лишь одну пятую часть средств, потраченных на него из этого самого бюджета, а переданные в суды дела преимущественно касаются судейской и чиновничьей «мелюзги».

Равно как не было учтено и восприятие работы антикоррупционным структур обществом. А ситуация здесь такая - по данным соцопроса Центра Разумкова, менее одного процента украинцев считают успешной антикоррупционную реформу. При этом почти 55% респондентов уверены, что эта реформа провалилась.

Однако, как видим, власть не собирается посыпать голову пеплом. И это правильный подход - с помощью независимого аудита можно и нужно будет исправить структурные дисбалансы в работе антикоррупционных структур. Для того, чтобы, наконец вырваться из замкнутого круга бурной имитации борьбы с коррупцией и перейти к практическому уменьшению её масштабов. Так, глядишь, страна и сможет слезть с позорной коррупционной «пальмы первенства».

Источник: blogs.korrespondent.net