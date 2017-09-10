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Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики
Корейские инвесторы отобрали для подробного изучения порядка 15 проектов Украины в рамках Международной выставки "ЭКСПО-2017", которая проходит в Астане.
Об этом журналистам рассказал вице-президент Украинской торгово-промышленной палаты, и.о. комиссара Украины на выставке Сергей Свистиль.
"Корея отобрала 15 инвестиционных проектов для того, чтобы привлечь свой опыт, финансы в Украине с точки зрения солнечной энергетики", - отметил он.
Кроме того, по его словам, Украина имеет предложения и от Малайзии по внедрению солнечной энергетики.
В ТПП также добавили, что корейская компания UNINK для углубленного изучения отобрала такие проекты, как строительство угольной шахты Любельской, карпатской ветроэлектростанции мощностью 36,3 МВт, солнечной электростанции, ветроелетростанции мощностью 39,6 МВт и строительство евроколеи Варшава-Львов.
Как сообщалось ранее, с 10 июня до 10 сентября в Астане (Республика Казахстан) проходит Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017". Украина на Национальном стенде в рамках выставки представила около 100 инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
Всего участие в выставке приняли 115 стран.
Источник kontrakty.ua
Теги: Донбасс, Корея, инвестиции, энергетика
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