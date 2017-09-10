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Крымские школьники получили задание изобразить терроризм
10.09.2017 09:48
В крымских школах учащиеся получили задание на конкурсе по рисованию изобразить терроризм.
Об этом сообщают родители школьников в соцсетях.
Так, о таком конкурсном задании сообщили жители Симферополя и Зуи Белогорского района.
Кроме этого, сообщается, что теме терроризма были посвящены классные часы 1 сентября.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донбасс, Крым, школа, терроризм
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