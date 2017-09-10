Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире

10.09.2017 19:28

Для корректного начисления стоимость услуги по поставке газа, потребители должны уведомить газоснабжающую компанию об изменении количества зарегистрированных лиц в квартире.

Как стало известно порталу Domik.ua , требования о своевременном информировании компании-поставщика газа прописаны в кодексе газораспределительных систем.

В компании «КиевГазЭнерджи» сообщили, чтобы изменить данные о количестве зарегистрированных лиц, необходимо предъявить следующие документы:

копия паспорта владельца личного счета;

копия идентификационного номера владельца личного счета;

копия документа, подтверждающего право собственности на помещение;

справка о количестве зарегистрированных лиц в квартире;

в случае смерти одного из зарегистрированных лиц — свидетельство о смерти.

Указанные документы необходимо предоставить при посещении центра по обслуживанию клиентов компании. Также потребителю следует написать заявление на изменение количества зарегистрированных лиц.

Сроки предоставления и перерасчета стоимости данных

В кодексе газораспределительных систем указано, что информацию об изменении количества зарегистрированных лиц в помещении следует передать в течение месяца, в котором произошли изменения. «При предоставлении документов об уменьшении количества лиц, пользующихся газом, с нарушением указанного срока - изменения в начислении вносятся с месяца подачи таких документов», - говорится на сайте «КиевГазЭнерджи».

При наличии в многоквартирном доме общедомового счетчика газа информацию об изменении количества зарегистрированных лиц следует предоставить до 25 числа месяца, что предшествует расчетному. «В случае предоставления такой информации с опозданием - она учитывается в следующем расчетном периоде без пересчета прошлых периодов», - сообщают в компании.

Если в квартире никто не зарегистрирован, стоимость потребленного газа начисляется исходя из расчета на одного человека.

Источник: domik.ua