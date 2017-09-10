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Отправляясь на работу в РФ, украинцы могут оказаться за решеткой
По информации уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, у нее есть данные об около ста украинцах, которые оказались за решеткой, отправившись в Россию на работу.
К уполномоченному ВР по правам человека Валерии Лутковской обратилось около 100 человек, которые «поехали на работу в РФ, а потом оказались за решеткой». Об этом Лутковская заявила в интервью известному украинскому новостному каналу.
Как отметила обмудсмен, гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию.
«Если вы выйдете сейчас на улицы, найдете там приглашения на работу курьером в РФ. Могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что поехали туда на работу, а потом оказались за решеткой», – заявила она.
«Это опасно … В случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны осознавать риски. Разъяснительная работа обязательно должна быть проведена», – добавила Лутковская.
Также омбудсмен заявила, что Украина не готова обменивать на украинских заложников на лиц, совершивших тяжкие преступления.
«Мы получили информацию о тех заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. И мы предложили то количество из списков, которые запрашивали у нас, которых мы готовы обеспечить на обмен. В настоящее время еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым идут дискуссии», – сказала она.
«В случае, когда человек совершил особо тяжкое преступление, Украина не готова брать на себя ответственность и, соответственно, рассматривать такого человека как субъект обмена», – заявила Лутковская.
Ранее Лутковская заявляла, что в Украине под стражей находятся 300 россиян.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, работа, украинцы
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