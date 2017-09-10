Украина вооружится дронами-«камикадзе»

10.09.2017 15:09

В ближайшее время украинская армия вооружится новым для себя типом вооружений – барражирующими боеприпасами. Вчера, 8 сентября, портал defence24.pl сообщил о том, что в ходе выставки MSPO 2017, проходившей в период с 5 по 8 сентября в польском Кельце, был подписан контракт на поставку барражирующих боеприпасов Warmate.

С украинской стороны контракт подписала корпорация «Спецтехноэкспорт» (входит в государственный концерн «Укроборонпром»), а с польской — компания WB Group. Детали сделки стороны не разглашают. Кроме того, стороны подписали контракт, предусматривающий поставку и обслуживание управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27Р1 для ВВС Польши.

Компания WB Group называет Warmate беспилотной боевой системой. Дрон может управляться оператором либо выполнять полет по запрограммированному маршруту. Боеприпас поставляется в носимой или возимой версии. Конструкция беспилотника предусматривает возможность его установки на транспортном средстве, а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы. Warmate позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяя поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.

Размах крыла Warmate – 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полёта – 50 мин. Дрон оснащён электрическим двигателем, разгоняющим его на максимальную скорость 80 км/ч. Система Warmate является многоцелевой и, в зависимости от установленной головной части, может применяться для выполнения следующих задач: сбор информации и разведка (головка GS9 с видеокамерой), ведение разведки и нанесение ударов по живой силе противника (разведывательная головка с осколочной боевой частью), ведение разведки и поражение бронированных целей (разведывательная головка с кумулятивной БЧ). Пуск осуществляется с использованием пневматической пусковой установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором.

Источник: Новости Ю