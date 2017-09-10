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УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН

10.09.2017 20:22
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УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН

Президент Украины Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий использование украинского языка в сфере обслуживания.

Об этом он сообщил во время выступления с ежегодным посланием с трибуны парламента, сообщает "Багнет".

"На очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав", - пояснил Порошенко.

Президент отметил, что в частное общение людей государство никогда не будет вмешиваться.

"Спасибо вам за эти результаты (ред. - закон "Об украинских квотах на телевидении и радио"). Мы уже слышим их. Как это сработает на телевидении - тоже скоро увидим", - добавил Порошенко.



Теги: Донбасс, закон, язык, украинцы
 
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