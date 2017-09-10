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Украинский фермер засеял коноплей 520 га и выращивает ее легально
Для многих выращивание конопли представляется странным и ассоциируется далеко не с фермерством.
Хотя на Ровенщине и Житомирщине фермер Алексей Лукьянчук с недавних пор имеет сотни гектаров конопли. Он рассказал “Агро-Центр”, чем полезна конопля и как можно заработать ее выращиванием.
Впервые Алексей Лукьянчук посеял коноплю в 2016 году – всего 215 гектаров в Корецком районе.
“Это была авантюра, такой себе полушутку. Мы постоянно с друзьями шутили – надо посадить коноплю. Тогда коллега позвонил и предложил засеять поля коноплей – у него было семян”, – рассказывает Алексей.
Для того чтобы легально выращивать коноплю, необходимы соответствующие разрешения. Фермер их получил и засеял поля. Правда, из этой конопли сделать наркотик невозможно, ведь содержание каннабиноидов там очень низкий. Для чего же тогда ее выращивать? Семена конопли фермер успешно продает в Турцию, там его используют для корма птиц и в косметике. С трісти конопли делают волокна.
“Учеными доказано, что добавление конопли в прах улучшает его качество. Используются волокна и в ценных бумагах. Мы верим в дальнейшее развитие этого бизнеса”, – утверждает Алексей.
Правда, кроме прочего, коноплю используют для изготовления лекарств против рака. Дело в том, что каннабиноиды убивают раковые опухоли. В такой конопли низкое их содержание, поэтому нужно делать вытяжки, но в Украине это запрещено. В выращивании конопли есть большие перспективы, ведь это растение очевидно недооценена.
Алексей Лукьянчук перенес поля конопли из Ровно в Новоград-Волынский и в этом году засеял там 520 г
Теги: Донбасс, разрешение, конопля, фермер
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