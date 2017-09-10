В Раде одобрили важное изменение в пенсионной реформе: как и когда изменится жизнь украинцев

10.09.2017 14:28

В 2019-м запустят накопительный уровень пенсионной системы, а с 40 годами стажа можно будет выходить на заслуженный отдых раньше.

Профильный комитет Рады одобрил проект пенсионной реформы, который Кабминзарегистрировал под названием "О внесении изменений в законодательные акты по поводу повышения пенсий". Правда, в самом документе речь идет не только о повышении выплат, но и об ужесточении условий для выхода на пенсию. Одно из ключевых нововведений, которое внесли парламентарии – уже через несколько лет в Украине планируют запустить накопительный уровень системы. Для украинцев это означает, что на заслуженном отдыхе можно будет получить сразу две пенсии.

Что изменили

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил законопроект №6614 о пенсионной реформе ко второму чтению в парламенте. За соответствующее решение проголосовали пять из семи членов комитета. Основу его составляют предложения правительства", – заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.

На своей странице в соцсети вице-премьер Павел Розенко уточнил: комитет помимо предложения Кабмина одобрил правку, согласно которой в 2019-м году должна заработать накопительная пенсионная система. То есть часть зарплаты украинцев будет уходить в Пенсионный фонд (ПФ) на выплату пенсий (солидарный уровень), а вторая часть – на персональные счета (накопительный уровень). В результате украинцы смогут в будущем получать сразу две пенсии из двух уровней системы. Это нововведение не коснется действующих пенсионеров, но может значительно увеличить будущие пенсии еще работающих украинцев.

Раньше 2019-го запустить накопительный уровень не удастся. Во-первых, для этого нужно разработать еще целый ряд законодательных актов, а во-вторых, все еще не ясно, куда будут инвестировать накопления. Мнения о том, когда нужно вводить накопительный уровень, в парламенте разошлись. Так, 59 нардепов зарегистрировали альтернативный документ, согласно которому накопительный уровень должен заработать уже в следующем году.

Если альтернативный законопроект примут, всех украинцев в возрасте до 35 лет обяжут копить на пенсию. Те, кто старше, смогут участвовать в накопительном уровне по желанию. Деньги будут аккумулировать в частных пенсионных фондах. Каждый украинец сможет выбрать фонд сам. "Застрахованные лица для участия в накопительной системе пенсионного страхования, выбирают негосударственные пенсионные фонды, в которых они желают формировать свои обязательные пенсионные накопления. По желанию лица, она может в любой момент перейти в другой негосударственный пенсионный фонд", – говорится в документе.

При этом участие в солидарной системе никто не отменяет. То есть зарплаты 22% будет уходить в солидарный уровень, и 2% – в частный пенсионный фонд. Каждый год сумма, которую нужно платить в частный фонд, будет расти на один процентный пункт, пока не достигнет 7% от зарплаты.

Министр соцполитики уверен, что парламентарии примут именно правительственный проект реформы, его же одобрили на заседании Нацсовета реформ под руководством президента. И сейчас, отмечает эксперт в сфере пенсионного обеспечения Тарас Козак, важно, куда будут инвестировать накопления украинцев. В частные фонды, как предлагают в альтернативном законопроекте, в ценные бумаги, в банки на специальные счета и т.д. эксперт уверен, что украинцы имеют право сами выбирать, где хранить деньги.

"К сожалению, часть чиновников не хочет предоставлять гражданам право выбора, а мечтает "засунуть" все средства в государственный Накопительный Фонд. Где те же чиновники смогут хорошо порулить деньгами будущих пенсионеров. В интересах своих карманов.

В общем, мы только в начале баталий вокруг дизайна будущей пенсионной системы", – отмечает Тарас Козак.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко также уверена, что государственный пенсионный фонд – не лучший вариант. "Если второй уровень делать государственным, как выписано в существующем законодательстве, это не имеет никакого смысла. Не зря МВФкатегорически против такого второго уровня. Если он государственный, то все проблемы солидарной системы перейдут и на второй уровень. Государство то же, качество управление то же, деньги те же. Если вкладывать деньги на депозиты в государственных банках или в государственные ценные бумаги, как предлагают, …это все может привести к росту внутреннего государственного долга", – рассказывает Лидия Ткаченко.

Что еще одобрил профильный комитет Рады

Будущее пенсии окажутся как минимум на 25% ниже. Меняется формула расчета пенсии. Сейчас каждый год стажа "стоит" 1,35% от расчетного дохода, а после реформы – будет стоить 1%. То есть коэффициент оценки стажа сокращается на 25%, пропорционально сократятся и пенсии. При этом увеличиваются и требования по стажу. Вырастет норма стажа, и сократятся доплаты за сверхнормативый стаж. В правительстве поясняют: раньше платили социальный взнос в размере 37% от зарплаты, тогда можно было за отработанный год оценивать в 1,35% от расчетного заработка, а сейчас, когда взнос сократили до 22%, нужно сокращать и коэффициент оценки стажа.

"Старые" пенсии повысят в среднем на 300 гривен. 5,6 миллиона пенсионеров попадут под "осовременивание". Их выплаты посчитают с учетом актуального размера средней по стране зарплаты за три года. Важно, что учитывается зарплата по данным Пенсионного фонда, то есть та, с которой платят взносы. На данный момент средняя зарплата по данным Госстата – больше 7000 гривен, а средняя за три года зарплата по данным ПФ – всего 3764 гривни. После перерасчета пенсии вырастут от 50 до более 1000 гривен.

К слову, также в законопроекте заложен механизм ежегодного повышения пенсий на 50% от уровня роста средней годовой зарплаты за три прошедших года и как минимум 50% от уровня инфляции.

Гибкий коридор пенсионного возраста. Чтобы получить пенсию в 60 лет, в 2018 году понадобится иметь как минимум 25 лет страхового стажа. Каждый год размер необходимо стажа будут увеличивать на 12 месяцев, пока эта цифра не дойдет до 35 лет. Как говорится в презентации Кабмина, это приведет к тому, что в 2028 года "вовремя" смогут выйти на пенсию только 55% от общего числа 60-летних украинцев. Если в 2018-м наступил пенсионный возраст, однако есть больше 15, но меньше 25 лет стажа, на пенсию можно претендовать только в 63 год. Если в следующем году исполнится 60 лет и соберется ровно 14 лет страхового стажа, на пенсию можно выйти в 65 лет. Украинцы, которые не наработали и этого стажа, на пенсию права не имеют. Вместо этого им положена социальная помощь.

Правда, как недавно заявил министр соцполитики Андрей Рева, те, кто уже накопил 40 лет стажа, смогут выйти на пенсию в любой момент.

Источник: segodnya.ua