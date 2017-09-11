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Экс-нардеп выдал тайну Верховной Рады
Действующий депутат Киевского городского совета и экс-нардеп и Игорь Мирошниченко от ВО «Свобода» раскрыл одну из тайных сторон украинских парламентариев
В частности, Мирошниченко рассказал как и на чем в парламенте страны паразитируют народные избранники.
По его словам это идеология национализма.
«Нам абсолютно не жалко этого. Но жаль, что эту программу берут популисты, которые не собираются ее выполнять, и это видно по их деятельности в парламенте», — сказал он.
По словам Мирошниченко, эти депутаты только пытаются паразитировать на идеях, которые становятся все более популярными и приобретают больше поддержки среди украинских избирателей после Революции Достоинства.
Политик также выразил надежду, что украинцы скоро перестанут избирать популистов и начнут отдавать свой голос за ответственных политиков.
«Потому что нынешняя власть — это следствие нашей, граждан Украины, безответственности и не придирчивости в выборе тех кандидатов, которые представляют наши интересы», — сказал он.
Как писала Politeka, ранее нардеп Виктор Пинзеник рассказал о невиданной «законодательной диарее» Рады.
Нардеп отметил, что речь идет об одном законе, который рассматривался в течение двух дней.
Напомним,мы писали как Рада открыто издевается над работающими украинцами.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, тайна, Верховная Рада, нардеп
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