- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры19:40
- Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили19:21
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- Всеукраинское турне Саакашвили начинается18:58
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство18:45
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»18:30
- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE18:15
- Как отразился прорыв на рейтинге Саакашвили17:52
- Главная Новости политики Законы Украины В Минобразования объяснили норму о языке обучения в новом законе17:43
- У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду17:32
Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел 2151 поправку от 81 народного депутата в правительственный законопроект о пенсионной реформе.
Как сообщил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, присутствовавший на этом заседании, большая часть правок была отклонена и всего несколько пунктов было учтено при подготовке проекта №6614 ко второму чтению, пишет ubr.ua.
«Ожидается, что он будет вынесен на рассмотрение депутатов до конца сентября», — уточнил Павловский.
Основные изменения, которые могут быть внесены в окончательный вариант правительственного законопроекта, следующие.
«Во-первых, была учена поправка депутата Александры Кужель, касающаяся некоторых категорий инвалидов. Их правительство поставило перед выбором: либо получать пенсию по возрасту из Пенсионного фонда, либо социальные выплаты и доплаты из соцфондов по инвалидности», — рассказал Андрей Павловский.
Например, согласно первоначальному варианту реформы, с 1 января 2015 года отменялась дополнительная пенсия за вред здоровью для граждан, проживавших на территориях усиленного радиологического контроля (4 категория). Однако с учетом того, что таких людей не так уж много, правительство пошло на уступки.
Во-вторых, удалось защитить права матерей. Правительство согласилось засчитывать в общий страховой стаж время, проведенное в декрете, хотя поначалу планировало этого не делать. То есть, после выхода из декрета женщине пришлось бы работать, например, дополнительные три года, чтобы иметь право на пенсию по возрасту.
В-третьих, депутаты добились внесения в текст проекта закона строчек об обязанности правительства разработать комплексный законопроект, который позволит ввести в стране второй — накопительный — уровень пенсионной системы. Срок правительству установлен до 1 января 2019 года, когда все должно быть готово.
В-четвертых, в проекте появилась норма, позволяющая выходить на пенсию в любом возрасте, если у застрахованного лица есть необходимый стаж (планируется 35 лет).
Наконец, для физлиц-предпринимателей ввели норму, которая позволяет им засчитывать стаж в период 1998-2000 годов, когда еще не было персонального реестра плательщиков взносов в ПФ. Для этого достаточно самого факта регистрации предпринимателем.
По мнению эксперта, шансы быть принятым у этого документа очень высоки. Так как никто, даже оппозиционные депутаты, не захочет стать тем, кто «не дал поднять пенсионерам пенсии на 200 грн».
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, законодательство, пенсионная реформа
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры19:40
- Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили19:21
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- Всеукраинское турне Саакашвили начинается18:58
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство18:45
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»18:30
- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE18:15
- Как отразился прорыв на рейтинге Саакашвили17:52
- Главная Новости политики Законы Украины В Минобразования объяснили норму о языке обучения в новом законе17:43
- У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду17:32
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”