Международный скандал: в Европе отвернулись от Украины из-за нового закона

11.09.2017 08:31

Венгрия больше не будет поддерживать Украину на международной арене из-за нового закона об образовании

Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр иностранных дел Пейтер Сийярто вызывает посла Украины в Венгрии Любовь Непоп через недавно принятый закон об образовании.

Министр считает новый украинский закон «стыдом и позором».

Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

На всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Он также отметил, что по личному указанию Пейтера Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Напомним, ранее Сиярто заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон об образовании нарушает права венгерского меньшинства.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радио Свобода