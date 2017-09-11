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На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»
Как передает replyua.net, пока в Украине все заняты обсуждением прорыва украинской границы Саакашвили, МИД Венгрии уже неделю размазывает историю об ущемлении языковых прав закарпатских венгров, которых будут заставлять учить государственный язык после принятия нового закона об образовании. Заявление главы МИД Венгрии Сиярто уже вызвало неодобрительные отзывы в Украине: «Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства».
Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, такое заявление сделал тот самый Сиярто, который вызвал сегодня на ковер нашего посла Любовь Непоп, чтобы лично сообщить послу, что считает новый украинский закон об образовании «стыдом и позором». «Что сделали положительного наши официальные лица, чтобы защитить закон Гриневич? Глава МИД Климкин в достаточно в точной риторике заявил: «Если владение государственным языком – это радикализм, то я радикал». Любовь Непоп лично впервые пригласила венгерских депутатов в эти выходные в Волноваху и на линию фронта. Надеюсь, еще и рассказала к чему приводит раскачка языкового вопроса и сепаратизма», – отметила Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она добавляет, что ситуацию подогревают сообщения от «защитников венгерского Закарпатья» с просьбой не подписывать языковой закон. Есть мантры о притеснениях 150 тысяч венгров, проживающих в Украине, которые не знают украинского языка и получили паспорта ЕС, то есть эти ребята при правильном денежном вливании и идеологической накрутке могут вполне закрутить какое-то «ЗНР». Есть вызовы для наших дипломатов на внешних фронтах. Венгерские националисты угрожают, что «правительство Венгрии активизируется на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу».
Теги: Украина, Донбасс, Закарпатье
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