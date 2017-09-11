Политолог: у Саакашвили теперь только две дороги: или на Банковую, или в тюрьму

11.09.2017 10:58

Если раньше Грузия уговаривала нас депортировать Саакашвили, то теперь за свое согласие на депортацию наверняка попросит еще и доплатить. Уж больно токсичный это нынче актив. Суд рассматривает бегство обвиняемого как признание им своей вины. В этом смысле, отказ Саакашвили от судебного иска в защиту своих прав, попытка опереться на толпу может быть истолкована как полное признание им законности указа о лишении его украинского гражданства. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог Андрей Плахонин.



По его словам, решение о лишении Саакашвили гражданства, хотя и было абсолютно законным, конечно же, было ошибкой. Нарушение Саакашвили границы Украины – это преступление. За ошибки политики расплачиваются падением рейтингов и, как следствие, поражением на последующих выборах. За преступление наказанием служит приговор суда, а, в случае, когда оно, как сейчас, столь серьезно, и тюремный срок. Имея все возможности оспорить лишение украинского гражданства в суде, и даже, имея некоторые перспективы положительного для себя решения при последующем обращении в европейские судебные инстанции, Саакашвили сознательно проигнорировал законные методы борьбы. «Конечно, для кого-то вроде Мустафы Найема в этой ситуации оправданием служит тот факт, что пострадавшая – Украина – была вызывающе одета, мол Порошенко первым дал однозначный сигнал, но даже они признают поступок Саакашвили сознательным нарушением закона», – отметил политолог.



Он отмечает, что, если говорить кратко, то у Саакашвили теперь только две дороги: или на Банковую, или в тюрьму, поскольку сил у тех, кто пронес Саакашвили через границу, занести его на Банковую не хватит, на сегодня актуальными остаются только два варианта: законный – суд и тюрьма в Украине, политический – суд и выдача Грузии. По словам Андрея Плахонина, отсутствие законной в этом случае силовой реакции со стороны власти, попытка выждать будут истолкованы как признаки слабости, и станут началом их конца. Времени для принятия решения мало.