- Создание «военного Шенгена»: названы шансы Украины на вхождение12:00
- Прорыв Саакашвили: у украинских дипломатов начались неприятности в Европе11:45
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- В России завели еще 20 дел против руководства Минобороны Украины11:13
- Политолог: у Саакашвили теперь только две дороги: или на Банковую, или в тюрьму10:58
- После уникального лета украинцы «наслаждаются» осенними сюрпризами: свежий прогноз10:48
- Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти10:32
- Эксперт: Саакашвили можно спокойно задерживать и «сажать», на Западе никто не будет возмущаться. Там бы за такое еще бы и пристрелили10:22
- Гройсман: Прорыв Саакашвили в Украину – это не просто преступление09:58
Прорыв Саакашвили: у украинских дипломатов начались неприятности в Европе
По данным польских СМИ, посол Украины вызван в МИД Польши из-за ситуации с Саакашвили.
Польские политики следят за ситуацией вокруг дела экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В МИД Польши вызван посол Украины, сообщает Радио Свобода.
"В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений", – говорится в сообщении со ссылкой на польского евродепутата Сариуша Вольского.
Ряд польских СМИ опубликовали заявление Вольского, который прибыл в Перемышль выразить поддержку Михаилу Саакашвили. Он назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.
По словам политика, дело Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.
Напомним, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области, лишенный грузинского и украинского гражданства, Михаил Саакашвили, который последнее время пребывал в Европе, весь день 10 сентября пытался попасть в Украину. Корреспондент.net вел онлайн-трансляцию этих попыток.
В пункте пропуска Шегини во Львовской области сторонники Саакашвили прорвали кордон из пограничников и полиции и завели экс-губернатора Одесской области на территорию Украины. Политик прибыл во Львов.
Источник: http://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Европа, дипломат, Саакашвили
- В Европе начинают продажу котлет из червей
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Всю суть российской военной дипломатии Лавров выразил в одной фразе
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Создание «военного Шенгена»: названы шансы Украины на вхождение12:00
- Украинская теннисистка стала третьей ракеткой мира11:55
- Прорыв Саакашвили: у украинских дипломатов начались неприятности в Европе11:45
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- В России завели еще 20 дел против руководства Минобороны Украины11:13
- Политолог: у Саакашвили теперь только две дороги: или на Банковую, или в тюрьму10:58
- После уникального лета украинцы «наслаждаются» осенними сюрпризами: свежий прогноз10:48
- Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти10:32
- Эксперт: Саакашвили можно спокойно задерживать и «сажать», на Западе никто не будет возмущаться. Там бы за такое еще бы и пристрелили10:22
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі