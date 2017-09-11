Путин уже согласен на миротворцев не только на линии разграничения

11.09.2017 20:50

Президент РФ готов дополнить резолюцию, которую Москва готовит для Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы размещения миротворцев на Донбассе. Об этом сообщает пресс-службаКремля.

"Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос миротворческой миссии на Донбассе.

Как сообщалось, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Источник: http://www.segodnya.ua