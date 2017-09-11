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Тимошенко заявила, що в Україні об’єднується демократична проєвропейська опозиція
За словами лідера парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, всі українські політичні сили, які сповідують демократичні та європейські цінності, зараз почали об’єднуватися та мають намір консолідуватися для спільного плану дій. Як передає replyua.net, з відповідною заявою Тимошенко виступила під час брифінгу у Львові, повідомляє прес-служба політсили.
«Всі демократичні проєвропейські сили почали проведення консультацій для спільної координації дій та об'єднання зусиль з силами суспільства, у яких є готовність спільно і до перемоги пройти тривалий шлях, мета якого - становлення України», - наголосила політик. Окрім цього, лідер «Батьківщини» переконана, що на даний час основним завданням є захист стратегії України, яка буде формувати вільний народ і демократичну країну для щасливих людей.
Варто нагадати, що напередодні, десятого вересня, Юлія Тимошенко разом із низкою однодумців була присутня на пункті пропуску «Краковець», через який на українську територію прорвався колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.
Теги: Украина, Донбасс, Саакашвили, Тимошенко
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