- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE18:15
- Как отразился прорыв на рейтинге Саакашвили17:52
- Главная Новости политики Законы Украины В Минобразования объяснили норму о языке обучения в новом законе17:43
- У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду17:32
- Тимошенко заявила, що в Україні об’єднується демократична проєвропейська опозиція17:23
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- Экс-нардеп выдал тайну Верховной Рады16:45
- Саакашвілі стверджує, що законно перебуває в Україні та звинуватив правоохоронців у «викраденні паспорту»16:15
- Прорыв Саакашвили в Украину не требует политических комментариев – Порошенко15:15
- За дорожающую коммуналку можно не платить: новые способы14:58
У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду
Уряд України пояснив, яким чином буде здійснюватися нарахування вартості за воду та тепло у відповідності до нового закону Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», інформує replyua.net з посиланням на прес-службу Кабміну.
Варто зазначити, що з другого серпня поточного року почав діяти новий закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». За словами урядовців, надання житлово-комунальних послуг в Україні стане цивілізованим.
Проте, після публікації документа, навколо нього виникло багато суперечок. Аби спростувати всі суперечки і розповісти, як працюють нові правила обліку тепла і води сайт teplo.gov.ua спільно з Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» пояснили деякі «міфи» щодо нового закону. Так, суть головного міфу полягає у можливості ігнорувати показання індивідуальних (квартирних) лічильників. Проте у дійсності документом визначаться два види вузлів обліку тепла і води (якщо мова йде про багатоквартирні будинки): вузол комерційного обліку (загальдомовий) та вузли розподільного обліку (квартирні).
У повідомленні наголошується, що вузол комерційного обліку буде визначити обсяг всієї теплової енергії / води, спожитої в будівлі. А для «розподілення» цього обсягу між споживачами в будинку і визначення, хто скільки буде платити, потрібно, щоб лічильники були у квартирах.
Теги: Донбасс, вода, тепло, Кабмин
- Ни воды, ни света, ни тепла - как выживает Донецк и пригороды
- Новоазовск: японцы меняют газ на... воду
- Квартира в жилом доме ушла под землю
- Жители Донбасса отказываются платить за услуги ЖКХ
- Из-за обстрелов в Киевском районе Донецка нет электричества и тепла
- Жители Донецкой области все меньше оформляют субсидию
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE18:15
- Как отразился прорыв на рейтинге Саакашвили17:52
- Главная Новости политики Законы Украины В Минобразования объяснили норму о языке обучения в новом законе17:43
- У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду17:32
- Тимошенко заявила, що в Україні об’єднується демократична проєвропейська опозиція17:23
- «Укркосмос» начал спутниковое вещание региональных телеканалов17:10
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- Экс-нардеп выдал тайну Верховной Рады16:45
- Визит урагана «Ирма» в США нанес ущерб на $290 млрд16:30
- Саакашвілі стверджує, що законно перебуває в Україні та звинуватив правоохоронців у «викраденні паспорту»16:15
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”