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В МОН прокомментировали критику стран ЕС нового закона об образовании
В новом законе «Об образовании» нет никаких противоречий с Конституцией Украины и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Как передает replyua.net, об этом идет речь в заявлении Министерстве образования и науки Украины. В частности, в ведомстве подчеркнули, что в новом законе содержится статья седьмая, которая регулирует языковые вопросы в образовании. Данное заявление стало ответом на критику Венгрии и Румынии относительно притеснения нацменьшинств по части языка в Украине.
Министерство образования и науки отметили, что обучение на языках национальных меньшинств проходят обучение примерно четыре сотни тысяч детей в 735 учебных заведениях. В подобных заведениях украинский язык изучают только как предмет. При этом согласно информации МОН, ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества» школьного образования. Например, в прошлом году 60,1% учеников румынского и венгерского меньшинств показали крайне плохие результаты ВНО по украинскому языку.
В ведомстве также добавили, что подобная ситуация нарушает конституционное право = детей на поступление в высшие учебные заведения. В связи с этим изучения украинского языка, как государственного для детей очень важно.
Теги: Украина, Донбасс, образование, скандал, критика
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