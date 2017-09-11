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В России завели еще 20 дел против руководства Минобороны Украины
Следком РФ обвиняет военных в применении запрещенных методов и геноциде
В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении новых 20 "уголовных дел" против руководства Министерства обороны Украины. Hоссийские следователи задокументировали "десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса".
"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, Сухопутными войсками и Воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)", – заявили в российском ведомстве.
Как утверждает российское следствие, в период 2016-2017 годов указанные лица "осуществляли общее руководство войсковыми операциями" против российских боевиков. "Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели", – отметили в СК РФ.
Российские следователи заявляют, что это "еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить". Кроме того, сообщается, что в ближайшее время в отношении "фигурантов уголовных дел" будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после чего они будут объявлены в розыск. Следственный комитет РФ продолжает "следственные действия, направленные на сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур".
Напомним, ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил "обвинения" ряду командиров подразделений Вооруженных сил Украины. В том числе командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУподполковнику Михаилу Прокопиву.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Минобороны
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