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В Украине нерезидентов освободили от налогов на доходы по гособлигациям
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги», принятый Верховной Радой 7 сентября, передает УНИАН.
Как сообщила пресс-служба главы государства, с целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению.
В частности, это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику. Сообщается, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, налог
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