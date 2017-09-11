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В Украине нерезидентов освободили от налогов на доходы по гособлигациям

11.09.2017 14:15
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В Украине нерезидентов освободили от налогов на доходы по гособлигациям

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги», принятый Верховной Радой 7 сентября, передает УНИАН.

Как сообщила пресс-служба главы государства, с целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению.

В частности, это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику. Сообщается, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, налог
 
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