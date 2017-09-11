В УКРАИНЕ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ ЛЕКАРСТВА

11.09.2017 21:10

Эксперты во всем винят курс доллара, а фарамацепты говорят о сезонном факторе

Лекарства снова дорожают. Первыми цены изменятcя на противовирусные препараты и медикаменты для гипертоников. С начала года стоимость выросла уже на 14% процентов.



После инсульта Анатолий Борисович не может жить без лекарств, разжижающих кровь. Необходимый препарат стоит 1 600 гривен, а дешевые аналоги не подходят. «Каждый месяц я покупаю медикаменты — вниз цена не идет никогда, всегда повышается... Моей пенсии даже не хватит купить просто лекарство, сын помогает», — рассказывает Анатолий Борисович.



В аптеке объясняют: лекарства всегда дорожают осенью. Первыми — противовирусные и препараты для гипертоников. Фармацевты заметили, что люди стали чаще отказываться покупать лекарства, когда слышат цену.



По сравнению с прошлым годом цены на лекарства выросли более чем 14%, констатирует эксперт Олег Пензин. Происходит это из-за нестабильного курса валют, уверен эксперт. По его словам, производители заранее закладывают эти риски. Ведь 70% лекарственных средств — импортные.



«Курс колеблется сегодня на уровне 25 — 26 грн/долл., но на сегодняшний момент закладывают курс где-то на уровне 29 грн/долл.», — говорит Пензин.



Средняя стоимость «аптечной корзины» может вырасти еще максимум на 14%, прогнозирует директор аптечной сети Руслан Светлый. «Цены мы не регулируем, у нас в основном 60% препаратов в ассортименте аптеки — это уже урегулированные государством, они внесены в государственный реестр лекарственных средств и есть фиксированная наценка, по которой мы можем их продавать», — рассказывает Пензин.



Меньше подорожают препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета. Их стоимость регулируется государством.

Источник: http://zi.dn.ua