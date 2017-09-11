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Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
За словами журналіста Романа Цимбалюка, поки українці зайняті цирком шапіто, який Михеїл Саакашвілі розгорнув на кордоні, у світі відбуваються доволі цікаві події, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.
Зокрема, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель мала телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після чого його позиція щодо миротворчої місії на Донбасі почала набирати хоч трохи прийнятних рис. Наприклад, до цього у Кремлі пропонували розмістити миротворців на лінії розмежування. Відтепер у Москві заговорили про те, що члени миротворчої місії можуть здійснювати охорону спостерігачів ОБСЄ у будь-яком іншому місці, де останні виконують свої функції. Звісно, у Кремлі поки соромляться написати фразу «у тому числі, і за державним кордоном», але це справа часу.
У даному випадку важливо врахувати кілька принципових позицій. По-перше, моніторингова місія ОБСЄ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всіх ділянок українсько-російського кордону цілодобово. По-друге, в миротворчій місії ООН не повинно бути російських військових, адже це приведе до легітимації окупації. Крім того, неприйнятними є участь миротворців із країн-сателітів РФ – наприклад, з Білорусі, адже після викрадення Павла Гриба рівень їх незалежності вже не викликає питань, - наголошує Цимбалюк.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Донбасс, Путин, Саакашвили, миротворцы, Меркель
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