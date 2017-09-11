Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії

11.09.2017 21:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії

За словами журналіста Романа Цимбалюка, поки українці зайняті цирком шапіто, який Михеїл Саакашвілі розгорнув на кордоні, у світі відбуваються доволі цікаві події, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.

Зокрема, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель мала телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після чого його позиція щодо миротворчої місії на Донбасі почала набирати хоч трохи прийнятних рис. Наприклад, до цього у Кремлі пропонували розмістити миротворців на лінії розмежування. Відтепер у Москві заговорили про те, що члени миротворчої місії можуть здійснювати охорону спостерігачів ОБСЄ у будь-яком іншому місці, де останні виконують свої функції. Звісно, у Кремлі поки соромляться написати фразу «у тому числі, і за державним кордоном», але це справа часу.

У даному випадку важливо врахувати кілька принципових позицій. По-перше, моніторингова місія ОБСЄ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всіх ділянок українсько-російського кордону цілодобово. По-друге, в миротворчій місії ООН не повинно бути російських військових, адже це приведе до легітимації окупації. Крім того, неприйнятними є участь миротворців із країн-сателітів РФ – наприклад, з Білорусі, адже після викрадення Павла Гриба рівень їх незалежності вже не викликає питань, - наголошує Цимбалюк. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: политика, Донбасс, Путин, Саакашвили, миротворцы, Меркель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх