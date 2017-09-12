- Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем09:34
- "Львовской политехнике" предложили присвоить имя Бандеры, несмотря на реакцию Польши09:14
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс»22:50
- Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину21:50
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії21:35
- Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»21:20
- В УКРАИНЕ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ ЛЕКАРСТВА21:10
- Путин уже согласен на миротворцев не только на линии разграничения20:50
- Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута20:19
Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем
Вчера, 11 сентября, президент Петр Порошенко провел встречу с французским сенатором Эрве Мореем, который является главой группы дружбы "Украина-Франция", и обсудил с ним актуальным проблемы нашего государства. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу Гаранта.
Сообщается, что Порошенко выразил обеспокоенность провокациями российско-террористических войск на Донбассе, которые выражаются в обстрелах и систематическом нарушении режима прекращения огня. Кроме того, боевики препятствуют миссии ОБСЕ мониторить подконтрольные НЗФ территории.
Также стороны обсудили внедрение реформ в Украине в таких сферах, как борьба с коррупцией, финансовый сектор и в энергетической отрасли. Морей подчеркнул, что Украина, несмотря на военные действия, достигает небывалых успехов в реформировании государства.
Напоследок Порошенко выразил надежду, что официальный Париж будет поддерживать Киев на пути интеграции в ЕС.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, агрессия, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Порошенко
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Отвод боевиками танков и других орудий - имитация: ОБСЕ на территории "ДНР" зафиксировала тяжелое вооружение
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина08:34
- Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами07:41
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем09:34
- "Львовской политехнике" предложили присвоить имя Бандеры, несмотря на реакцию Польши09:14
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина08:34
- Доступ лиц, которые проживают на временно неподконтрольной территории, и внутренне перемещенных лиц к административным услугам предоставляемым ГМС. Дайджест08:16
- Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО07:59
- Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами07:41
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс»22:50
- Доступ лиц, которые проживают на временно неподконтрольной территории, и внутренне перемещенных лиц к административным услугам предоставляемым ГМС. Дайджест08:16
- Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО07:59
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
- Экс-нардеп выдал тайну Верховной Рады
- Аналитик: забудьте о летальном оружии и помощи союзников, если у нас нет границы, то нет и чего защищать от агрессора
- Украинский фермер засеял коноплей 520 га и выращивает ее легально