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"Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО

12.09.2017 17:11
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"Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО

Журналисты заметили сепаратистские книги в магазине, которые расположен в одном из зданий парламентских комитетов. Об этом сообщается в сюжете программы "Гроші", которые опубликован на YouTube, передает apostrophe.ua.

В частности, в магазине можно найти книгу "Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта" (2011 год) под авторством журналиста Владимира Корнилова. На данный момент Корнилов проживает в Нидерландах и публично выступает с прокремлевской позицией. Также он имеет связь с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным, который долгое время отстаивает антиукраинскую позицию.

Кроме этого, в магазине продается книга "Фашизм в Украине", автором которой является бывший функционер Компартии УССР Георгий Крючков.

 



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, магазин, Верховная Рада, сепаратизм
 
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