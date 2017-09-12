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"Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО
12.09.2017 17:11
Журналисты заметили сепаратистские книги в магазине, которые расположен в одном из зданий парламентских комитетов. Об этом сообщается в сюжете программы "Гроші", которые опубликован на YouTube, передает apostrophe.ua.
В частности, в магазине можно найти книгу "Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта" (2011 год) под авторством журналиста Владимира Корнилова. На данный момент Корнилов проживает в Нидерландах и публично выступает с прокремлевской позицией. Также он имеет связь с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным, который долгое время отстаивает антиукраинскую позицию.
Кроме этого, в магазине продается книга "Фашизм в Украине", автором которой является бывший функционер Компартии УССР Георгий Крючков.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, магазин, Верховная Рада, сепаратизм
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