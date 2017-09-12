"Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО

12.09.2017 17:11

Журналисты заметили сепаратистские книги в магазине, которые расположен в одном из зданий парламентских комитетов. Об этом сообщается в сюжете программы "Гроші", которые опубликован на YouTube, передает apostrophe.ua.

В частности, в магазине можно найти книгу "Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта" (2011 год) под авторством журналиста Владимира Корнилова. На данный момент Корнилов проживает в Нидерландах и публично выступает с прокремлевской позицией. Также он имеет связь с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным, который долгое время отстаивает антиукраинскую позицию.

Кроме этого, в магазине продается книга "Фашизм в Украине", автором которой является бывший функционер Компартии УССР Георгий Крючков.