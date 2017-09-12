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"Это уже даже не раздражает, а просто вызывает ощущение брезгливости", - путинский прихвостень Аксенов изошел желчью из-за непризнания Евросоюзом "выборов" в Крыму
В воскресенье, 10 августа, Россия устроила "местные выборы" на территории Украины - в Крыму. ЕС выступил с резким заявлением по поводу этого незаконного события. Это сильно разозлило кремлевского ставленника, главаря Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает "Диалог.ua".
"Решение ЕС не признавать выборы в Крыму и Севастополе абсолютно не волнует крымчан", - начал свое заявление сепаратист и тут же разбил его в пух и прах. Так, он, поливая Европу ядом, начал истерично убеждать в "законности" и, как ни смешно, "демократичности" прошедших выборов. "(ЕС) упорно отказывает крымчанам в праве на выбор, которое является одним из фундаментальных прав человека", - пожаловался путинский прихлебатель, обвинив ЕС в "двуличии". "Мы к этому привыкли. Это уже даже не раздражает, а просто вызывает ощущение брезгливости", - выдал он.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Крым, Севастополь, Евросоюз
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