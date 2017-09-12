- Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории13:52
- МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили12:56
- Саакашвили заявляет, что его паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко12:12
- Все военные части Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность, призвали даже резервистов: в Генштабе сделали экстренное заявление11:49
- Придя на новоселье в семью танкиста президент Украины принес борщ. ВИДЕО11:28
- Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем09:34
- "Львовской политехнике" предложили присвоить имя Бандеры, несмотря на реакцию Польши09:14
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс»22:50
- Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину21:50
МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили
О массовых задержаниях и речи быть не может, сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины. Заявления о массовых арестах активистов, поддерживающих экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, являются голословными. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Цензор со ссылкой на главу департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко.
По его словам, о массовых задержаниях и речи быть не может.
"О массовости речь не идет. Два лица доправлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Об их процессуальном статусе Нацполиция проинформирует позже", – сказал Шевченко.
В то же время, по поводу задержания американских документалистов, о чем заявил Саакашвили, в Департаменте коммуникаций МВД информации нет.
"Если они являются нарушителями государственной границы и их вина будет доказана, будут проведены все необходимые действия в рамках административного законодательства", – отметил Шевченко.
Также он подчеркнул, что соратники Саакашвили в данный момент препятствуют представителям Госпогранслужбы в ознакомлении экс-президента Грузии с протоколом об админнарушении.
"В гостинице, в которой находится Саакашвили, Госпогранслужба хочет ознакомить нарушителя государственной границы с содержанием административного протокола, его приверженцы всячески этому препятствуют. Полиция там обеспечивает порядок", – уточнил Шевченко.
Напомним, ранее сообщалось, что в базу сайта Миротворец добавили народных депутатов от фракции ВО Батькивщина Сергея Власенко, а также внефракционного Дмитрия Добродомова.
Ранее Миротворец добавил в список нарушителей Михаила Саакашвили и Юлию Тимошенко.
Теги: Украина, Донбасс, МВД, задержание, Госпогранслужба, Саакашвили
- Медаль "За возвращение Крыма", маскхалат и одинаковые суммы денег - в аэропортах Киева задержаны возможные военные РФ (ВИДЕО)
- Силовики Украины должны быть готовы к возвращению Донбасса, – Аваков
- Азаров в Донецке посетил ЦОРМ (ФОТО)
- Путин не успокоился на провокации с Самойловой, объявив "нашествие" пропагандистов РФ в Украину, - Тымчук
- В Крыму "самооборона" увезла сына украинского депутата на допрос
- Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на "ПриватБанк"
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске13:14
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"12:35
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Террорист наградил террористку в городе террористической "славы": Захарченко сделал "почетным гражданином" оккупированной Горловки одиозную карательницу "ДНР" "Корсу"10:16
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина08:34
- Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами07:41
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории13:52
- В Украине заработала швейцарская альтернатива Google13:40
- Взбодрись впрок: через 33 года на Земле почти не останется кофе13:31
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске13:14
- МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили12:56
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"12:35
- Саакашвили заявляет, что его паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко12:12
- Все военные части Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность, призвали даже резервистов: в Генштабе сделали экстренное заявление11:49
- Придя на новоселье в семью танкиста президент Украины принес борщ. ВИДЕО11:28
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Доступ лиц, которые проживают на временно неподконтрольной территории, и внутренне перемещенных лиц к административным услугам предоставляемым ГМС. Дайджест08:16
- Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО07:59
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
- Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»