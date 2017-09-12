СМИ: Организаторы блокады Донбасса дали России заработать на угле

12.09.2017 16:30

За первое полугодие 2017 года Украина импортировала из России антрацитового угля больше, чем за весь 2016 год. Основная причина - из-за блокады Донбасса, организованной, в частности, представителями партии "Самопомощь", а потом узаконенной решением СНБО, потоки контрабандного "черного золота" пошли через территорию страны-агрессора, тем самым улучшая ее внешнеторговое сальдо. Об этом пишет издание "Апостроф" со ссылкой на данные Госстата.

Издание отмечает, что, по данным Госслужбы статистики, за первое полугодие 2017 года Украина импортировала 826 тыс. тонн антрацита, из них 91% - из России. "За это мы заплатили стране-агрессору более $70 млн, в то время как за весь 2016 год сумма аналогичных платежей составила $45,8 млн. К слову, за весь прошлый год доля антрацита из России составляла всего 61%. В абсолютных объемах речь идет о 750 тыс. тонн за шесть месяцев текущего и 567 тыс. тонн за весь 2016 год. Увеличение объемов закупок начало происходить как раз после начала блокады", - подчеркивают журналисты.

По их данным, поставки происходят преимущественно на Счастьинскую (Луганскую) ТЭС, которая "питает" электроэнергией неоккупированную часть Луганской области. "Дело в том, что после начала блокады единственная железнодорожная ветка, по которой на станцию можно завозить уголь - идет из России. Потребности станции - до 100 тыс. тонн антрацита ежемесячно. В год это больше миллиона. Но других вариантов обеспечивать ее углем "благодаря" блокадниками пока нет - если ЛуТЭС остановится, потухнет свет в северо-восточной части области", - говорится в статье "Апострофа".

Таким образом, будто бы заблокировав поставки угля в страну, организаторы "акции" дали напрямую заработать стране-агрессору, приходят к выводу журналисты.

Впрочем, даже не покупая уголь у россиян, а заказывая корабли с "черным золотом" из США или ЮАР, Украина все равно дает возможность россиянам обогащаться. "Как только мы забираем на себя южноафриканские или американские объемы, где-то в мире образовывается дефицит, покрываемый российскими поставщиками. По данным консалтинговой компании IHS, экспорт антрацита в мире в январе-июне 2017 г. составил 10,6 млн т (+9% к аналогичному периоду предыдущего года), в том числе поставки из России выросли на 29% (или +1,8 млн т), до 8,2 млн т. и составили более 75% всего мирового экспорта. По грубым подсчетам, это принесло стране дополнительно не менее $168 млн. Не исключено, что часть этого угля была продана Украине", - отмечает автор материала.

По мнению журналиста, прирост экспорта, скорее всего, произошел как раз за счет оккупированного Донбасса, откуда сбывать уголь в Украину стало формально невозможно. В качестве аргумента приводится также материал информагентства Reuters, согласно которому российское Минэнерго признало, что основной объем угля, поступающего с подконтрольных сепаратистам территорий востока Украины, отправляется на экспорт транзитом через Россию.

"Таким образом, напрашивается вопрос - не была ли блокада организована как раз для этой цели - наращивания доли России на мировом угольном рынке с помощью антрацитовых шахт, "национализированных" сепаратистскими бандформированиями в так называемых ДНР и ЛНР?".